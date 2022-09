Analýza: Doprava je vždy jedním ze zásadních témat komunálních voleb v Praze. Nyní se jeden z hlavních sporů týká pruhů pro cyklisty a obviňování konkurenčních politiků z nenávisti k autům. Co to vlastně vypovídá o pražských voličích i politicích?

Nenáviděné cyklopruhy jsou v Praze na dvou procentech ulic. A to tak nějak shrnuje debatu o dopravě

„Protežování cyklistů silou? To přece není řešení. Poslední roky to jasně ukazují,“ píše lídr Spolu Bohuslav Svoboda ve své knize Mým Pražanům. Podobně mluví i dvojka ODS Zdeněk Zajíček.

„Myslím, že se to pomyslné kyvadlo úplně nesmyslně vychýlilo na jednu stranu. Nejenže je to nebezpečné pro lidi, kteří na kolo sednou, ale také to snižuje průjezdnost a způsobuje dopravní komplikace,“ říká.

Patrik Nacher, lídr hnutí ANO, tvrdí, že si současné vedení vzalo řidiče za nepřátele. „Máme pocit, že cyklopruhy nevznikaly primárně proto, aby tam jezdili cyklisti, nýbrž jako symbol, že tato koalice je zaměřená ve prospěch cyklistů, často v neprospěch řidičů,“ řekl Nacher v rozhovoru pro Novinky.

A do všeobecné debaty se zapojují i strany současné koalice. Jejich zástupci se ze sebe usilovně snaží setřást byť jen podezření, že by nějak upřednostňovali cyklisty. „My nejsme nepřátelé ničeho, jsme přátelé chůze. Jinak musí mít všechny typy dopravy podporu, aby mohly ve městě žít,“ říká v rozhovoru s Deníkem N šéf Praha sobě Jan Čižinský.

Podobně obhajuje primátor Zdeněk Hřib cyklopruhy argumentem, že vznikají kvůli řidičům automobilů. „Díky cyklopruhům nemusí řidiči dodržovat zákonný odstup 1,5 metru, když předjíždí cyklistu,“ říká v reportáži TV Nova.

Deset let rozdíl, stejný cíl

V Praze za současné vlády skutečně cyklopruhů přibylo, třeba v loňském roce to podle dat TSK bylo 28 kilometrů navíc. Celkem jich bylo ke konci loňského roku