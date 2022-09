Nerudová výrazně posiluje. Ve druhém kole by Pavel drtivě porazil Babiše

Pokud by se v srpnu konaly prezidentské volby, do druhého kola by s přehledem postoupili Andrej Babiš a Petr Pavel. Expremiéra a předsedu hnutí ANO by nyní podle volebního modelu Median volilo 23,5 procenta lidí, Petr Pavel by získal 22 procent hlasů.

Oproti minulému měření by se tak rozdíl mezi oběma možnými kandidáty snížil. Ještě v červenci by pro expremiéra podle stejné agentury hlasovalo 25 procent lidí, Pavel by oslovil 21 procent lidí. Pohyby v jejich podpoře ovšem nejsou příliš velké, a kandidáti tak zůstávají prakticky na svém.

Median stejně jako před měsícem také zjišťoval, jak by dopadl přímý duel mezi oběma uchazeči v kole druhém. Stejně jako před měsícem by jej drtivě vyhrál Petr Pavel. Andreje Babiše by porazil poměrem