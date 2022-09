Premiér zavelel, že nechce vidět překážky. Síkela má moc práce s předsednictvím, vysvětluje šéf Fialova energetického týmu

Místopředseda ODS Zdeněk Zajíček je sice expert na digitalizaci, premiér Fiala ho ale pověřil vedením týmu, který při Úřadu vlády rychle sestavil projekt zastropování cen energií. „Premiérovi a vládě bylo jasné, že je třeba udělat nějaké razantní opatření, které zklidní společnost,“ říká advokát Zajíček, který se teď touto svou rolí chlubí i v kampani do voleb na pražský magistrát.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč je šéfem koordinačního týmu k energetice on, a ne ministr průmyslu a obchodu Síkela?

Jaká agenda Síkelovi zbyla?

Kde vláda na financování zastropování cen vezme prostředky?

Jaké má vláda plány s energetickým tarifem po Novém roce?

S kým by mohla koalice Spolu na pražském magistrátu složit koalici?

Dokázal byste si ještě před pár měsíci představit, že jako pravicový politik budete zrovna vy řešit zastropování cen energií?

Ne, nemyslel jsem si, že někdy budu u takovéhle mimořádné situace, kdy bude třeba provést poměrně rázný zásah státu vůči trhu. To jsem si opravdu nedokázal představit.

Jak jste se k řešení zastropování cen vůbec dostal? Platí, že vás oslovil premiér Fiala?

Já vlastně nevím úplně přesně, jak to vzniklo, ale slovo dalo slovo, dá-li se to tak říct. Jsem s ním v pravidelném kontaktu jako jeho poradce. Mluvili jsme o tom, že staví koordinační tým, a vtom přišla jeho otázka. Neváhal jsem. Jsem člověk, který se pohybuje na pomezí veřejné správy. Buď pracuji uvnitř, nebo jsem takzvaně na druhé straně barikády. Teď třeba jako viceprezident Hospodářské komory nebo jako prezident ICT unie. Vyjednávám samozřejmě s vládou, ale jistou část života jsem byl zase na druhé straně jako náměstek, byl jsem tím, s kým různé svazy, sdružení nebo zástupci odborné veřejnosti vyjednávali.

Uvědomuju si, jak hrozně důležitá je komunikace mezi řekněme vnějším světem a vládními institucemi. A zároveň, když se má něco zrealizovat a má se to udělat třeba v rychlém sledu, je potřeba zapojit veškerou znalost a zkušenost, kterou člověk má. Aby se odstranily bariéry, abychom se nezasekli na drobnostech a řešili jsme ty velké a podstatné věci.

Ano, dostal jsem nabídku podílet se na vedení koordinačního týmu, který musí otázku energetiky řešit v mimořádně krátké době. Situace totiž vybublala do extrémních výšin, kdy cena elektřiny na burze během pár dní přesáhla tisíc eur a bylo třeba reagovat.

Pojďte nám trochu popsat genezi celého nápadu. Když to shrneme, koncem srpna pan premiér poprvé vystoupil s tím, že zastropování je ve hře, byť to předtím odmítal. Hrál v tom roli i hlas ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který tou dobou apeloval na to, že je třeba otázku vysokých cen řešit kvůli nutnému zachování sociálního smíru?

Premiérovi a vládě bylo jasné, že je třeba udělat nějaké razantní opatření, které zklidní společnost a dá lidem a firmám garanci, s čím mají počítat pro následující měsíce.

V té době se mnoho lidí snažilo různými kanály