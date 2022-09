Špatné volební výsledky mohou vládou otřást, ale neshodí ji, říká politolog Kopeček

Opoziční ANO a SPD vyhlašují, že komunální volby budou jakési referendum o Fialově vládě. Politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI říká, že případný špatný výsledek vládních stran může koalicí otřást: „Možná to skončí nějakou dílčí rekonstrukcí. Je ale málo pravděpodobné, že by druhořadé volby skončily rozpadem vládní koalice.“

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak vnímat mobilizaci opozičních hnutí před komunálními volbami?

Kdo by mohl příští víkend získávat a kdo je naopak v problémech?

Mohly by horší výsledky některých vládních stran vést k pnutí v koalici?

Opoziční hnutí vyhlašují, že volby jsou jakýmsi referendem o vládě. Přitom se volí obecní zastupitelstva. Proč to podle vás dělají?

Velmi viditelným aspektem voleb je aktuální energetická krize, vysoká inflace a velká sociální nejistota a nespokojenost. Opoziční ANO Andreje Babiše a v zásadě i SPD se zjevně rozhodly přeměnit komunální volby v protestní hlasování proti vládní politice s cílem vládu co nejvíce oslabit a ukázat její slabou podporu u veřejnosti.

Význam komunálních voleb je tak u ANO v tuto chvíli viditelně větší, než býval v minulosti. ANO i SPD to spojily s velmi centralizovaným stylem kampaně, která má napříč republikou takřka stejnou vizuální a obsahovou podobu.

To bývalo i v minulosti, ovšem v letošních volbách je to zesílené větším významem voleb pro ANO. Nově jako opoziční strana používá tyto volby coby „klacek“ na vládu. Je otázka, zda se ANO podaří to, co dokázala v krajských volbách roku 2008 tehdy opoziční ČSSD, která z voleb udělala hlasování o vládě.

Souvisí to i s fungováním obou hnutí?

Jak ANO, tak ještě víc SPD jsou strany budované kolem lídra a centralizované. V případě SPD až extrémně. Lokální struktury v nich mají vedlejší roli a fungují pro stranické centrum spíše jako servisní podpora, která zajišťuje přítomnost v regionech.

Na druhou stranu je pravda, že především místní politici ANO už v minulosti dobře těžili z vysokých volebních výsledků na komunální úrovni, protože zajišťují saturaci jejich ambicí při zastoupení na radnicích měst. ANO, na rozdíl od SPD, je dnes pro povolební vyjednávání ve městech viditelně mnohem přijatelnější politický partner, než bylo ve svých počátcích.

V ANO tak existuje zajímavý tichý „výměnný obchod“: