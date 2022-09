Ruský „krtek“ z ministerstva zahraničí zřejmě unikne bez trestu. Vysvětlujeme proč

Zaměstnanec ministerstva zahraničí s nejvyšší prověrkou na stupeň přísně tajné spolupracoval s ruskou zpravodajskou službou. Jak informoval Deník N, BIS ho sledovala a v okamžiku, kdy měla dost informací nebo kdy už situace nebyla udržitelná, spadla klec. Dotyčný přišel o prověrku i o práci. Co ale bude dál?

Už jsme také upozornili, že není jasné, zda se o dotyčného zajímá policie a zda je za to stíhán. Vysoce postavený zdroj z justice to vysvětluje lakonickým sdělením: „Nejde to udělat, protože jde o zpravodajské informace, které nemohou být použité u soudu. Současný zákon to neumožňuje.“

Je více než pravděpodobné, že člověk s nejvyšší možnou prověrkou, který zároveň předává utajované informace cizí mocnosti, spáchal nějaký trestný čin. Kromě obyčejnějšího ohrožení utajované informace se nabízí ne příliš často využívané vyzvědačství, a to patrně hned v třetím odstavci, tedy se sazbou osm až patnáct let. To je na české poměry hodně závažný zločin. Proč tedy policie nekoná?

Především