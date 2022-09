Kanaďané, jejichž nejvyšším představitelem je britský monarcha, se k zesnulé královně Alžbětě II. vztahovali. Jejich postoj k monarchii je však jiný. Změna ústavy spojená s eventuálním zrušením monarchie v zemi by byla sice příliš riskantní, odborníci se ale domnívají, že právě současná změna panovníka tuto debatu o budoucnosti znovu podnítí.

Alžbětu II. měli radši než monarchii. Kanaďané přesto váhají, zda by si změnou ústavy pomohli

I přes hluboké a dlouhotrvající vazby Kanady a Británie i náklonnost Kanaďanů ke královně Alžbětě II. si stále více obyvatel této severoamerické země nepřeje, aby je reprezentoval evropský monarcha. V současné rozdělené kanadské společnosti a teď i se změnou britského panovníka, tedy i hlavy Kanady, se tak podle mnohých může znovu rozhořet debata o budoucnosti monarchie a její role v zemi.

S rozsáhlou reformou, která by musela tak velké politické změny doprovázet, by však bylo spojeno mnoho rizik. A ačkoli by většina Kanaďanů dala přednost upuštění od monarchie – pro některé je totiž zastaralá, pro jiné zase nese tíhu dějin jako například útlak domorodých obyvatel –, šance na změnu politického systému v zemi je