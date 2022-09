Aréna N: „Slovo špion se mi příčí. Zavání to Jamesem Bondem.“ Petr Pavel vysvětluje svoji minulost

Generál ve výslužbě a kandidát na prezidenta Petr Pavel přišel do nového podcastu Aréna N diskutovat o své minulosti, o bratrech Mašínech i o tom, co všechno by chtěl jako prezident změnit. Svoje členství v KSČ označuje za chybu, na kterou není pyšný a která je pro něj větší problém než fakt, že pracoval pro Vojenské zpravodajství.