Romská malířka přežila holokaust a trauma ztvárnila v obrazech

Dílo rakouské Romky Ceiji Stojky (1933–2013), výtvarné umělkyně, spisovatelky a hudebnice, je v Česku k vidění poprvé, a to na letošním ročníku pražského bienále Ve věci umění. Prostřednictvím působivých maleb a kreseb tvorba Stojky znovu otevírá v české společnosti dosud málo reflektované téma holokaustu Romů.

Jako dítě Stojka společně se svou matkou a čtyřmi bratry prošla koncentračními tábory Osvětim, Ravensbrück a Bergen-Belsen. Přežila a po válce se vrátila do Vídně. Byla jednou z prvních, kdo koncem 80. let začali v Rakousku veřejně mluvit o hromadné perzekuci Romů za druhé světové války. V roce 1988 vyšla první ze tří jejích autobiografických knih Wir leben im Verborgenen. Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin (česky byla vydána v roce 2009 pod názvem Žijeme ve skrytu. Vyprávění rakouské Romky). Od 90. let se Stojka věnovala výtvarné tvorbě.

Vytvořila rozsáhlé soubory kreseb a maleb, většina z nich vychází z traumatických zkušeností z let strávených v koncentračních táborech. Na bienále v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy je vystaveno deset děl, která přímo či nepřímo odkazují k její traumatické zkušenosti. Rezonují tak s hlavním tématem celého projektu, kterým je nezlomnost křehkosti ve vztahu ke společenskému násilí.

Druhý ročník bienále Ve věci umění probíhá do 23. října 2022 v Galerii hlavního města Prahy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Zaměřuje se na příběhy zranitelných i na traumata minulosti, představuje nové pohledy na původ současných krizí a na způsoby, jak konstruujeme kolektivní identitu. Mezinárodní kurátorskou skupinu bienále tvoří Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz. Výstava i veřejný program budou široké veřejnosti přístupné zdarma. K příležitosti bienále vychází v druhé půlce září publikace Měkká místa, která rozvíjí tematické ukotvení projektu z dalších kritických, historických a uměleckých perspektiv.

Více na www.matterof.art

