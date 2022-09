„Kdo to je, ten Zima?“ Jak prezidentského kandidáta zastínila stará sanitka

Do soutěže o prezidentské křeslo se už v květnu přihlásil i bývalý rektor Univerzity Karlovy, lékař a biochemik Tomáš Zima. Podle průzkumů se zatím neřadí mezi favority. To ho sice netěší, říká však, že důležitá je pro něj odezva od lidí, s nimiž se setkává. Pro výlety do regionů i prezentaci na sociálních sítích si zvolil vlastní styl a tempo. Zatímco jeho konkurenti objedou i tři města za den, Zima navštíví jedno až dvě týdně a podpisy shání pomocí přátel po celé republice. Tvrdí, že má zatím kolem dvaceti tisíc podpisů. Pro další se vypravil do východočeské Chocně.