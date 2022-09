Rusko musí prohrát. Ukrajina musí zvítězit. Tady jsou důvody proč

Stárnoucí tyranie Rusko se snaží zničit vzdorující demokracii na Ukrajině. Ukrajinské vítězství by potvrdilo princip autonomie, umožnilo by pokračovat v integraci Evropy a umožnilo lidem dobré vůle vrátit se s novou energií k dalším globálním výzvám. Ruské vítězství by naopak rozšířilo genocidní politiku na Ukrajině, porobilo by Evropany a skoncovalo s jakoukoli vizí Evropské unie jako geopolitického hráče. Kdyby Rusko pokračovalo v nezákonné blokádě Černého moře, mohlo by vyhladovět Afričany a Asiaty závislé na ukrajinském obilí, což by vyvolalo dlouhodobou mezinárodní krizi, která by téměř znemožnila řešení společných hrozeb jako změna klimatu.

Ruské vítězství by posílilo fašisty a další tyrany, stejně jako nihilisty pokládající politiku za pouhou podívanou, kterou režírují oligarchové a která má odvést pozornost řadových občanů od zkázy světa. Jinými slovy, v této válce jde o