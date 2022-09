Manažer u zdi, věštec Faltýnek a krátká návštěva Babišové. Třetí den soudu o Čapí hnízdo

Už dvacet minut před devátou hodinou ráno se expremiér Andrej Babiš snažil co nejrychleji dostat do soudní síně v prvním patře, konkrétně do místnosti 101. Kromě ochranky a advokáta Michaela Bartončíka mu tentokrát dělala doprovod také manželka Monika, již si soudce Jan Šott pozval, aby v kauze vypovídala jako svědkyně.

K ní na lavici svědků usedl její bratr Martin Herodes, který měl rovněž podávat výpověď. Chyběla však Babišova dcera Adriana Bobeková, která se omluvila kvůli nemoci.

Přesně v devět hodin do čela jednací síně dorazil soudce Jan Šott. Ještě předtím řešil návrh Babišových advokátů, aby na pátečním jednání nevystupoval Andrej Babiš mladší. Deníku N to potvrdil expremiérův advokát Bartončík. „V návrhu jsme ráno uvedli důvody, proč by neměl Babiš mladší v pátek vypovídat, a to hlavně kvůli jeho zdravotnímu stavu,“ popsal ráno advokát. „Je otázkou, zda nám soudce vyhoví. Mělo by být jasné ve čtvrtek,“ dodal.

Soudce Šott ale návrh