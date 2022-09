Ruské elity hledají cestu ven. Odstranit Putina je nejsnadnější řešení, říká bývalý diplomat

Rusko utrpělo další těžkou porážku, když muselo pod tlakem ukrajinské armády vyklidit Charkovskou oblast. Jaké to může mít dopady pro režim Vladimira Putina a co můžeme od vývoje v Rusku nyní očekávat, vysvětluje analytik a bývalý diplomat v Rusku Vladimír Votápek.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Mohou vést porážky ruské armády na Ukrajině k pádu Vladimira Putina?

Nakolik je armáda Putinovi loajální?

Narůstá nespokojenost v ruské společnosti?

Má se Česko připravovat na rizika spojené s možným pádem Putinova režimu?

Rusko v poslední době na Ukrajině prohrává, muselo vyklidit už celou Charkovskou oblast a pod velkým tlakem je i na dalších částech fronty. Dokážete odhadnout, jak o této situaci přemýšlí Putinovo nejbližší okolí?

To není úplně snadná otázka. Chtěl bych připomenout, že to je už druhá velká porážka, kterou Rusko utrpělo. Krátce po zahájení ofenzivy nedokázalo dobýt Kyjev a muselo se stáhnout z Kyjevské, Černihivské i Sumské oblasti.

Musím konstatovat, že toto první stažení Putin rozdýchal. Jeho režim to dokázal vykomunikovat – ani ne tak s voliči, jako spíše s privilegovanými vrstvami. Teď ho to čeká znovu, možná to bude mnohem horší, neboť minule mohl říct, že se armáda přeskupuje, aby důsledněji útočila a získala celou Luhanskou oblast.

Obecně doufám v mechanismus, že poražený diktátor se u moci dlouho neudrží. Nechci být ale nekriticky optimistický.

Vidíte v těch dvou situacích rozdíl?

Vidím v nich velký rozdíl, protože tehdy Ukrajina neměla dostatečnou výzbroj a neměla vycvičené vlastní jednotky. Všichni jsme nejdříve čekali, že Ukrajinci spustí ofenzivu v červnu, potom když ne v červnu, tak kruci v červenci. Potom přijde podzim, přijdou bláta a zastaví se fronta. A oni to natahovali do poslední chvíle.

Je nutno říct, že Valerij Zalužnyj je geniální vojevůdce, nakonec to spustil přesně v okamžiku, který Rusku nevyhovoval, ale vyhovoval Ukrajině, a dosáhl velkého úspěchu nejen v Charkovské, ale zřejmě i v Chersonské oblasti. Pokud by se jim navíc podařil průlom k azovskému moři, bylo by to úplně úžasné.

Když říkáte, že už to Putin jednou vysvětlil, jak si myslíte, že by to mohl vysvětlit teď podruhé? Je to druhá velká porážka za čtyři měsíce.

On nepochybně použije figuru, že za to můžou velitelé, že za to může ministr obrany, náčelník generálního štábu, prostě kdokoliv, jen ne Putin. Jeho režim je totiž postaven na lži, na zatajování a překrucování skutečností. A takovýto režim musí skončit, protože v takto fatální zkoušce schopnosti přežít, vítězit a vyvozovat správné závěry musí mít obrovský hendikep.

Vidíme, že Ukrajinci mají mnohem flexibilnější struktury, že si navzájem nelžou do kapsy, že říkají pravdu velitelům a ti dávají podstatně větší pravomoc nižším velitelům, aby reagovali na situaci podle toho, co vidí před sebou.

Ruský velitel praporu si nemůže vybírat, jeho velitel píchne prst do mapy a řekne: ty budeš tady. A on tam prostě musí být. To, že půl kilometru vedle je lepší pozice, není vůbec ve hře, protože jeho blbý velitel řekl, že bude tady, tak bude tady. Když mu pak řeknou, že nesmí ustoupit, je jeho jedinou možností tam hrdinsky padnout, ale ustoupit nesmí. Zatímco ukrajinský velitel ustoupit může a pak se tam může druhý den vrátit a nakopat útočníkům zadek.

Putin tedy za porážku nikdy nepřevezme vinu?

Jestli mu to uvěří jeho okolí, je věc druhá. A já vidím jasné signály, že se hromadí jakýsi potenciál, který ho odmítá.

Nemůže to vést k destabilizaci ve společnosti nebo v armádě a silových složkách obecně?

Předpokládám, že přesně to se děje. Velitelé teď