Elektrošoky, useknuté hlavy, 46 dní v cele. Ukrajinci z osvobozených území mluví o ruském mučení

Modrožlutá ukrajinská vlajka zdobí výhled na sochu národního buditele Tarase Ševčenka před budovou krajského úřadu v Balakliji. Kousek odtud policisté vedou novináře k vykopanému hrobu. Uloží do něj dvě těla civilistů, podle policistů zastřelených na ruském blokpostu šestého září, jen desítky hodin před osvobozením města.

Valentyna, matka devětačtyřicetiletého Petra, proklíná válku i Putina. „Nikdo mi syna nevrátí,“ říká reportérům Reuters. Petro byl její jediný syn a Rusové ho zabili, když vezl taxíkem zákazníka.

"The Russians made sure everyone could hear the screams" – accounts of brutality and the killing of civilians emerge in areas in Kharkiv province newly liberated by #Ukraine. Our report from the city of Balakliya with @goktay @marianaMatveic1 @Wburema pic.twitter.com/wPpYyLSWJZ

— Orla Guerin (@OrlaGuerin) September 14, 2022