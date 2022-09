Nesdílím Svobodův názor, že Nacher je prima kamarád, se kterým si všichni rozumíme, řekla Černochová v Aréně N

Na co se v podcastu také ptáme?

Hodnocení situace na Ukrajině.

Zbrojní zakázky české armády.

Atmosféru ve vládě, která čelí propadu důvěry a demonstracím.

Zda by opět demonstrovala po boku Martina Konvičky jako v roce 2015.

Blížící se komunální a prezidentské volby.

Co říkáte na ukrajinskou protiofenzivu, kterou jsme sledovali o víkendu a v uplynulých dnech?

Já jsem z ní nadšená. Když jsem tweetovala, že snad už na Ukrajině válka brzy skončí a Ukrajina bude vítěznou zemí, nebyla jsem daleko od pravdy. Na druhou stranu Ukrajince a nás všechny čeká ještě obrovský kus práce, protože Rusko se samozřejmě jen tak snadno nevzdá – i oni přeskupují síly a je před námi zima, což je v konfliktech a na bojištích vždycky mezník. Takže držíme palce a určitě nesmíme přestat s podporou Ukrajiny. V tomto ohledu si myslím, že Česká republika může být příkladem i pro jiné země.

Jaký to je pro vás pocit, dívat se na záběry prchajících ruských jednotek a vědět, že prchají také před zbraněmi z Česka?

Já se snažím být v tomto ohledu bez emocí, ale z některých těch záběrů na sociálních sítích mám radost, protože se ukazuje, že vůle bojovat je na straně Ukrajinců, nikoliv na straně ruských vojáků. Řada z nich už buďto dezertovala, nebo nedělají nic pro to, aby se konflikt obrátil v jejich prospěch. To si myslím, že je vlastně nejsilnější zbraň Ukrajinců: že skutečně bojují za svoji vlast svým srdcem a dávají do toho všechno.

Máte pocit, že prodlužujete válku, jak říkají ti, kdo vám dodávky zbraní vyčítají?

Naopak si myslím, že zabraňuji tomu, aby se ta válka rozšířila do dalších zemí, a hodlám v tom i nadále pokračovat. Pokud jsme kritizováni, že neposkytujeme humanitární pomoc, není to pravda. Dokonce už teď můžu říct, že v České republice bylo léčeno