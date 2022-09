Vládní krizovou komunikaci dostal za úkol koordinovat zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma. Z okolí kabinetu se ale k jeho práci ozývají velmi kritické hlasy. Klíma se hájí, že dělá přesně to, co po něm vláda chce.

„Je neschopný, je to omyl.“ Zmocněnec Klíma čelí ostré kritice z vládních kruhů

„Zvládnout se dá opravdu jen malá část toho, co by se mělo dělat,“ řekl na začátku května Deníku N vládní zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma. Tuto funkci obsadil v březnu, poté mu přibyla ještě jedna – stal se národním koordinátorem strategické komunikace v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Klíma pro vládu od začátku pracuje na dohodu o pracovní činnosti. Jeho pracovní doba má činit maximálně 20 hodin týdně. Pokud by tedy pracoval pět dnů v týdnu, věnoval by se vládní agendě průměrně čtyři hodiny denně. Za tuto dobu by měl zvládat pokrývat dvě tematicky velice rozsáhlé oblasti a k tomu krizovou komunikaci v době bezprecedentní energetické i válečné krize.

Podle několika zdrojů blízkých vládě se však zmocněnci