Na tělo padlého syna máte právo ze zákona. Nemá se týdny někde válet, říká nejznámější ruská Matka

„Nejdřív jsem se lekla, že je zase rok 1995. Začíná čečenská válka. Bylo mi strašně.

Pak jsem se uklidnila a uvědomila si, že tohle všechno už známe. Že víme, co dělat, na koho se obracet.

Zase vidím to co v Grozném, kde se naši padlí vojáci povalovali měsíc v ulicích. A pak je museli složitě identifikovat ve 124. vojenské laboratoři v Rostově na Donu. Vůbec se mi do toho všeho znovu nechce,“ vzpomíná jedna z lídryň slavné ruské organizace Svaz výborů matek vojáků Ruska Valentina Melnikovová na to, co se jí honí hlavou od 22. února.

Nechce se jí, ale stejně zvedá telefony a poslouchá nářky maminek, kterým se ztratil syn někde na ukrajinské frontě.

Nenechává se vyvádět z míry matkami, které jsou na své syny pyšné, ani těmi, které zajímá víc kompenzace za smrt potomka než to, kde bude mít hrob.

Nedojímá se jednotlivými osudy, protože to by práci, útočící tak silně na emoce, nemohla už přes třicet let dělat.

Zná zákony, konvence, pravidla, zná důležité lidi a jejich telefony. Nakonec v našem rozhovoru ale na emoce přece jen došlo.

Na co jsme se mimo jiné ptali: Na co má voják právo, když se válce místo válka říká „speciální operace“.

V čem se liší ukrajinský konflikt od čečenského.

Proč jsou Evropané hloupí.

Válku oficiálně nikdo nevyhlásil. Jaký je tedy status vojáků bojujících na ukrajinské frontě?

To je přesně to, co by vůbec nemělo zaznít. Všechny čtyři Ženevské konvence začínají z odstavce, který praví, že i když bojující strany nevyhlásí válku a nepokládají konflikt za válku, pokud takové příznaky nese, je to válka.

Takže když se něco chová jako válka, tváří se to jako válka a umírají při tom lidé jako ve válce, je to válka?