Jean-Luc Godard u konce s dechem: Smrt režiséra, který inspiroval i Čechy

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

V očích širší veřejnosti vešel Godard ve známost především jako režisér, který stál u počátků kariéry herecké legendy Jean-Paul Belmonda. Ten se v Godardově pravděpodobně nejslavnějším snímku U konce s dechem v roce 1960 objevil jako sedmadvacetiletý mladíček, slavná je i jeho role o pět let později v taktéž Godardově Bláznivém Petříčkovi. Nejsou to první Belmondovy role, ale v počátku jeho kariéry rozhodně role nejikoničtější.

U konce s dechem byl zároveň Godardův celovečerní debut. Krom Belmonda tu zazářila i Jean Sebergová a film plný mladické energie a drzosti, v němž se Sebergová po Belmondově boku vydává na divokou jízdu ulicemi Paříže, se stal legendou, která pomáhala ustavit styl mladé kinematografie.

Ten se právě v 60. letech začal šířit Evropou (a dospěl až do tehdejšího Československa, kde se zhmotnil ve filmech české nové vlny). Godard, vrstevník Formana, Passera či Papouška a dalších českých režisérských legend, tak svým vzorem dokázal inspirovat a proměnit do té doby poněkud zkostnatělou filmovou řeč v živý, autentický obraz skutečnosti, jaký byl do té doby na filmovém plátně spíš výjimkou.

Když sledujeme okouzlujícího Belmonda ve filmu,