Ukrajinci uspěli u Charkova i díky zbraním z Německa. Neutralizovaly ruské letectvo

Ukrajině se nečekaná ofenziva u Charkova podařila i díky západním zbraním.

Institut pro studium války zmiňuje raketomety HIMARS, které likvidují sklady zbraní a jiné důležité pozice ruské armády.

Na tomto videu je například vidět jedno místo v Charkovské oblasti údajně zasažené raketomety HIMARS. Video je natočeno v době, kdy území už osvobodili ukrajinští vojáci. Jsou na něm vidět nejméně dva zničené ruské terénní vozy Tygr, velitelské vozidlo a obrněný Kamaz:

#Ukraine: As the AFU advances in #Kharkiv Oblast we can finally see the results of HIMARS strikes; at least 2 Tigr-M IMVs, 2 R-149MA1, 1 R-145BM1 command and staff vehicle, 2 9T244 Tor AD system transloaders, armored KAMAZ & many more cargo trucks were obliterated.

🎥 @DzevelinB pic.twitter.com/2yh3wsfwO2

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 10, 2022