Přísné tresty nefungují, legální prodej marihuany přinese miliardy, říká protidrogový koordinátor

Lidé v Česku by si mohli již brzy legálně koupit marihuanu. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce do konce roku připravit zákon, který by zavedl regulovaný trh s konopím. Ti, kdo by jej chtěli pěstovat, by museli získat licenci a podléhali by kontrolám. Uživatelé by si mohli konopí podobně jako v Nizozemsku koupit v certifikovaných obchodech. „Moje ambice je, aby byl zákon účinný nejpozději od ledna 2024,“ říká Vobořil.