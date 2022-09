Vývoj bojů: Jaké možnosti má Putin, aby zachránil sebe a ruskou válku na Ukrajině

Kam až postoupila ukrajinská armáda a co asi bude následovat.

Jaké jsou hypotetické alternativy dalšího vývoje v Rusku.

Klepy/drby a možné psychologické hry v jižním směru.

Zelenského churchillovský vzkaz Putinovi po útoku na elektrárnu.

Mapy dne – kam se posunula fronta.

Videa dne – diskuse v ruské televizi, která by ještě před týdnem byla sci-fi; opravdu velká smůla – dostat ruský pas tři dny před příchodem ukrajinské armády; proč jsou ruská výsadková vozidla pastí pro své posádky; neúspěšný ukrajinský útok na Pisky; jak se raketomety používají ke shazování letáků.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 11. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Kam až postoupila ukrajinská armáda a co asi bude následovat. Ruská armáda utrpěla ponižující porážku, která hodně změnila náladu v celé zemi (velmi vypovídající je ukázka ve videích dne). Jaké má teď Putin možnosti a kam až Ukrajina během úspěšné ofenzivy postoupila?

Krátce po zveřejnění včerejšího vývoje bojů ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že se stěhuje z celé Charkovské oblasti. Uznalo tím fakt, že ukrajinský útok nemá čím zastavit, a než by nechalo své jednotky zničit, raději je ušetřilo pro další boje. Na ústupu ale přišly o velkou část techniky, proto bude trvat delší dobu, než budou zachránění vojáci opět bojeschopní.

Nová frontová linie vede podél řeky Oskil, která je severním přítokem známější řeky Siverský Donec. Navzdory tvrzením o ukrajinském postupu dále na východ od této linie zatím chybí důkazy, že by se to dělo. Bojuje se o město Lyman, podle některých zpráv se ho dnes podařilo osvobodit. Stejně nepotvrzená zpráva vyšla o nedaleké Kreminné. Za ní je už Rubižne a po něm Severodoneck. Všechno města, která Rusové získávali týdny. V tuto chvíli však nelze jedno ani druhé potvrdit.

Nelze vyloučit, že Ukrajinci by úspěchu u Lymanu využili a zkusili by postupovat dále do Luhanské oblasti, ale pravděpodobnější je, že se zastaví. Některé čelní jednotky (i když ne ty u Lymanu) překonaly i sto kilometrů a ujely svému zásobování. Kdyby se Ukrajinci nezastavili, mohli by se vystavit riziku, že sice ještě postoupí, ale někde zůstanou bez paliva a munice. V takovém případě by se mohla situace otočit.

I bez dalšího postupu dosáhli Ukrajinci již nyní obrovského vítězství. Kromě osvobození tisíců čtverečních kilometrů území a velkého počtu obcí zatlačili ruskou armádu na její území a zcela dostali Charkov z dosahu ruského dělostřelectva. Ale co je nejdůležitější – ukrajinská armáda zachránila Donbas, který je hlavním Putinovým cílem. Rusové na něj ze severu útočili právě od Izjumu. Měsíce se tady psalo o tom, jak odtud zkoušejí prorazit ke strategicky významnému Slavjansku a Kramatorsku. S tím je konec, Rusové se tam nepodívají. Přesněji řečeno: musel by nastat velký zvrat ve válce, aby se jim to podařilo. Ale v této chvíli takový není vidět.

Následující mapy ilustrují události uplynulých dní:

The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH — Brady Africk (@bradyafr) September 12, 2022

Druhá:

A timelapse of the Ukrainian offensive in Kharkiv Oblast so far. (Approximate situation each day as of 00:00 UTC) pic.twitter.com/Lnqe2layH6 — Ukraine War Map (@War_Mapper) September 12, 2022

Ještě celková mapa Ukrajiny pro představu, jakou část území Ukrajinci osvobodili. Izjumské bojiště je na ní světle růžové a světle žluté. Jak je vidět, ještě je co osvobozovat, ale přesto jde o velké a průlomové vítězství, které jsme si ještě před týdnem neuměli představit.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 11/09/22. pic.twitter.com/MPpKdnleGm — Ukraine War Map (@War_Mapper) September 11, 2022

Jaké jsou hypotetické alternativy dalšího vývoje v Rusku