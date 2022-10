Když se všichni tři před lety ucházeli o post prezidenta, po neúspěchu ve volbách je kromě nástupu do Senátu spojovala ještě jiná věc. Marek Hilšer, Jiří Drahoš i Pavel Fischer shodně tvrdili, že mají zájem jít do boje o post hlavy státu znovu. Drahoš názor změnil, pro Deník N kandidaturu vyloučil. Naopak Hilšer už se svou kampaní objíždí regiony a sbírá podpisy. Jediný, kdo stále váhá, je tak Pavel Fischer. Jak do lednové prezidentské volby promluví?

Drahoš, Hilšer, Fischer. Kdo a jak chce promluvit do prezidentské volby?

Když bývalý diplomat Fischer v říjnu 2018 zvítězil v senátních volbách, ještě ten den oznámil, že v roce 2023 chce znovu kandidovat na prezidenta. „Počítám s tím, že za čtyři roky bude Česká republika v jiném světle a bude mít možná úplně jinou agendu než dnes. Sám za sebe se ale chci připravit, aby se mnou voliči mohli počítat,“ prohlásil po vítězném druhém kole.

Stalo se tak jen několik měsíců poté, co v historicky druhé přímé volbě hlavy státu obsadil třetí místo. Před druhým kolem pak v boji proti Miloši Zemanovi spolu s dalšími kandidáty podpořil vědce a expředsedu Akademie věd Jiřího Drahoše.

To udělal i další z tehdy neúspěšných prezidentských kandidátů, dnes také senátor Marek Hilšer. A také on se záhy po neúspěchu nechal slyšet, že za pět let zkusí o post prezidenta zabojovat znovu.

Stejná cesta do horní komory čekala po prohraném druhém kole prezidentských voleb nakonec i Jiřího Drahoše. I on se nechal slyšet, že by se o post hlavy státu chtěl ucházet ještě jednou.

„Moje kandidatura je rozhodně ve hře. Jedním z důvodů je narůstající množství lidí, kteří mě s touto otázkou oslovují,“ prohlásil před třemi lety v rozhovoru pro Deník.

Všichni tři mají dnes jednu společnou výhodu –⁠ díky angažmá v horní komoře jsou širší veřejnosti o poznání známější. Ambice účastnit se prezidentských voleb ale nepřetrvala u všech.

„Kandidovat