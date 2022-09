Napětí švédských voleb se protáhne do čtvrtka, vládu ale složí spíše pravice, poprvé s populisty

Už od srpna vycházely průzkumy volebních preferencí ve Švédsku těsně, a tak není překvapení, že i výsledek je napínavý dokonce i den po volbách. Ačkoliv to vypadá, že by levicová vláda mohla padnout a pravice by mohla mít většinu společně s kontroverzními Švédskými demokraty, na konečné rozuzlení si země počká až do čtvrtka, kdy budou sečteny i všechny korespondenční hlasy.