Na které koncerty vyrazit v září a říjnu? Napoví další playlist Deníku N

Na jaře letošního roku se organizátoři akcí dívali na podzimní klubovou sezónu nedůvěřivě. Více než dva roky plné nejistot nás naučily určité míře skepse, když dojde k plánům na měsíce, ba i dny, dopředu.

Návštěvnická nejistota se dodnes projevuje i v jednotlivých klubech. Pokud z večerního programu nesvítí jméno zaručeného headlinera, na kterého lidé zaručeně přijdou, prodej lístků v předprodeji klesá na pouhé jednotky.

U vstupu se tak organizátoři každý večer modlí, aby bylo hezky, aby se lidem chtělo přijít. Ale aby nebylo zas až moc hezky, aby nechtěli zůstat raději venku, než v uzavřeném klubu.

Zatímco se na masivních koncertech hvězd jako je Harry Styles, na kterých se tlačí tisícové davy, může zdát, že kultura opět funguje, není tomu tak. Pokud nejde o koncerty typu právě zmiňovaného hudebníka, u kterých je jasné, že se vyprodají a je třeba lístky koupit dopředu, lidé váhají.

A čekají do poslední chvíle. A pak i jen krátká přeháňka může způsobit, že se na koncertě, na kterém by před třemi lety bylo plno, ocitne deset návštěvníků.

The Cure i Simple Plan

Přesto jsou podzimní programy klubů plné zajímavých, zvučných jmen. Teď jen se vůbec dozvědět, že v Česku budou hrát.

Do Prahy se letos na podzim vrací hvězdy osmdesátých let The Cure s legendárními hity Boys Don’t Cry a Friday I’m In Love. Nostalgii nabídnou punk rockoví Sum 41 a Simple Plan, které si oblíbil snad každý teenager na přelomu milénia.

Ze sousedního Slovenska se na pražských pódiích vystřídají postpunkoví 52 Hertz Whale, trnavský rapper Boy Wonder pokřtí novou desku a slovenská zpěvačka žijící v Praze, Katarzia, otevře svou duši niternou zpovědí.

Během podzimu se na pražských pódiích vystřídá řada předních osobností elektronické scény. Cenami ověnčený britský producent techna a elektronické hudby, Max Cooper, se představí na začátku října v Paláci Akropolis. Ve stejném prostoru vystoupí jedni z nejvýraznějších producentů československé scény Oliver Torr a Isama Zing.

Světově uznávaný DJ Carl Cox v posledních letech vyzdvihuje talent hudebnice zvané Anfisa Letyago, která zahraje 30. září v Roxy Prague. Anfisa si získává uznání na nejlepších světových elektronických festivalech a minimálně za zhlédnutí na platformě Youtube rozhodně stojí její set natočený na Maltě pro Cercle.