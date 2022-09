Částečný součet: Drakeova rovnice, jejíž tvůrce v těchto dnech zemřel, vyvolala zájem o mimozemské civilizace. Kromě toho se dočtete hodně o Brně

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet vás zavede za elektronovými mikroskopy a nerůstem do Brna, připomene životní dráhu astronoma Francise Drakea a odhalí, že laboratorním myším není lhostejné pohlaví výzkumníků.