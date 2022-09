Přízrak Zuzany Čaputové nad českými volbami

Komentář Evy Mošpanové: Slovenská prezidentka ovlivňuje podobu českých voleb, i když by na ně žádný vliv mít neměla. To, že se její jméno v debatě vůbec objevuje, prozrazuje tři detaily o prezidentské volbě u nás.

„Nejsem Zuzana Čaputová,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně (a často nejspíš i jinde) Danuše Nerudová. Pokud vás láká pokrčit ramenem, že u uchazečky, která se slovenské prezidentce podobá věkem, pohlavím, statusem občanské kandidátky a tak trochu i vzhledem, jsou podobná spojení u médií i veřejnosti pochopitelné, Marek Hilšer vás rychle vyvede z omylu.

„Jsem opravdu nezávislý v tom smyslu, že za mnou nestojí žádná lobbistická skupina nebo právní kancelář (manžel Nerudové je advokát Robert Neruda, partner v advokátní kanceláři Havel & Partners, pozn. red.) nebo cokoliv jiného. Myslím, že v tomto jsem Čaputové víc podobný než paní Nerudová, i když jsem muž,“ říká Hilšer v rozhovoru pro Deník N i bez toho, aniž by ho se slovenskou prezidentkou někdo srovnával.

Postava Zuzany Čaputové se v českých prezidentských volbách objevuje více, než by se u někoho, kdo s nimi nemá prakticky nic společného, čekalo. Do jisté míry je to pochopitelné. Jazykově a historicky blízké Slovensko vybízí k pozornému sledování a srovnávání. A Čaputová je ve zdejších končinách, kde se politika nejčastěji dělá v kravatách, ještě pořád neobvyklým zjevem.

To, že se v debatě vůbec objevuje, ale o českých volbách prozrazuje i tři detaily:

V první řadě to, jak