Vývoj bojů: Rusové mají strach, na odvrácení katastrofy jim zbývají jen dny a Ukrajinci jsou u klíčového města

Je jisté, že právě probíhá klíčová událost války.

Jak chtějí Rusové zabránit katastrofě.

Jak ji chtějí Ukrajinci Rusům způsobit.

Mapy dne – bojiště u Izjumu.

Videa dne – takhle vypadá vítězství před Kupjanskem; akční video z útoku na ruské pozice; utopená bojová vozidla pěchoty; ne, ruští rekreanti z Krymu neutekli.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 8. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Je jisté, že se nyní odehrává klíčová událost války. Nevíme, zda Ukrajinci svůj útok na Izjum plánovali dlouho dopředu, nebo zda neplánovaně využili dočasného oslabení Rusů v oblasti a využili situace, jak tvrdí americký Institut pro studium války. První možnost je ale pravděpodobnější. Nevíme ani, jak dopadne jejich ofenziva. Stále se to může zvrtnout a skončit porážkou.

Víme ale, že sledujeme operaci, která má potenciál změnit průběh války. Pokud ukrajinská armáda uspěje, hrozí, že se ruská armáda na severovýchodě bojiště zhroutí. Pokud boje dopadnou špatně, bude to rána pro ukrajinskou morálku. V tuto chvíli se zdá být reálnější první možnost.

Ukrajinská armáda ve čtvrtek nezvykle oznámila, že se jí na některých místech podařilo postoupit o 50 kilometrů a že od 1. září osvobodila celkem 1000 km2 území. Důkazy o osvobozených vesnicích mezitím kopírují i záběry množství opuštěné ruské techniky, kterou Ukrajinci získali. Takto to vypadá, když obránci prchají.

Krátce před polednem se objevil první záběr, který ukazuje, že ukrajinská armáda je již u Kupjanska. Je to titulní fotografie tohoto článku. Ale neznamená to, že město je již osvobozeno.

Co hrozí Rusům a jak se snaží zabránit katastrofě. Ruské internetové kanály, vojenští blogeři a další pozorovatelé války již otevřeně varují, že jejich armádě zbývá jen velmi málo času na odvrácení ponižující porážky. Tou by byla ztráta klíčového logistického uzlu, kterým je město Kupjansk. Jeho pád by Ukrajincům otevřel cestu k vyklizení celé Charkovské oblasti, ale i v dalších směrech.

Přes Kupjansk prochází