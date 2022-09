K čemu vlastně má Británie panovníka? Dvě „sady“ jeho rolí jsou v politickém systému i ve společnosti nepostradatelné

Analýza Magdy B. Leichtové. Ve Velké Británii probíhají v posledních dnech změny překotnější, než by se na zemi, která se pyšní stabilitou a tradicí dalo očekávat. Ještě v neděli stála v čele země královna Alžběta II. a vládu vedl premiér Johnson, v pátek už stojí v čele země král Karel III. a kabinet řídí premiérka Liz Trussová. Vládní krize táhnoucí se celé léto ukázala i českým pozorovatelům, jak funguje britská vláda. Nyní nastal vhodný okamžik zamyslet se trochu hlouběji i nad tím, jak funguje britská monarchie, abychom událostem uplynulých hodin, nadcházejících dní a týdnů lépe rozuměli. Je to zajímavější, než by se mohlo zdát.