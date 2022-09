Studio N: Osobní život na prvním místě. Proč už lidé nechtějí žít jen prací

Práce možná není to jediné, pro co se dá žít. Právě tohle říká video, které obletělo americké sociální sítě. A taky otevřelo zásadní debatu: do jaké míry by měla práce určovat naši identitu? A má to být právě náš pracovní výkon, od kterého odvozujeme svou hodnotu? O takzvaném quiet quitting, tedy plnění práce podle podmínek ve smlouvě, ne přání šéfa, si v podcastu povídáme s redaktorkou Deníku N Karolínou Klinkovou.