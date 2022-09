„Byla královnou nás všech, bude těžké o ní mluvit v minulém čase,“ říká odbornice na královskou rodinu

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Čím byla královna Alžběta II. výjimečná

Proč její příběh fascinuje lidi i mimo Británii

Jak důležitá byla pro Čechy

Co čeká Británii po jejím odchodu

Proč smrt Alžběty II. tolik lidí po celém světě prožívá, ačkoliv ji většina z nás nikdy osobně nepotkala?

Abych vám pravdu řekla, i mně je teď těžko u srdce. Její příběh má totiž atributy příběhu století. Je to žena, která tu je 96 let, z toho 70 let vládne, která byla 73 let vdaná za svého muže, do něhož se zamilovala ve 13 letech… Vidíte, pořád o ní mluvím v přítomném čase, na ten minulý si budu chvíli zvykat.