Co říkají plány královnina pohřbu a jak může její odchod pozměnit svět

Když královnina rakev vyrazila včera v deset hodin dopoledne černým smutečním mercedesem na svoji poslední cestu, přišly se s ní osobně rozloučit tisíce lidí. Ze zámku Balmoral ve Skotsku, kde panovnice ve čtvrtek zemřela, truchlící lemovali silnici, po níž vůz pomalu projížděl, už od sedmi hodin ráno. Každý centimetr této cesty je znám desítky let dopředu.

The people of Aberdeen lined the streets to pay their respects to the Queen as her coffin passed through the Granite City. pic.twitter.com/iuZZz1EVgi

