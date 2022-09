Budou sazby u hypoték ještě růst, nebo naopak klesat? A je lepší nyní volit spíš kratší, nebo delší fixaci? Odpovídají čtyři odborníci

Hypoteční úvěry jsou nyní drahé kvůli vysokým úrokovým sazbám. To může znamenat komplikaci pro ty, kterým nyní končí fixace úroků nebo kdo si půjčku na bydlení právě berou. Některé banky nabízí klientům rezervaci nové úrokové sazby i rok dopředu. Čtyři odborníci v anketě Deníku N odpovídají, jak se budou vyvíjet úrokové sazby, zda by takoví klienti měli raději počkat, nebo nabídku vzít, jestli nyní volit kratší, nebo delší fixaci a co bude vývoj sazeb znamenat pro trh s nemovitostmi.