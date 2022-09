Vývoj bojů: Ruští blogeři popisují, jak se Ukrajincům podařil úder u Izjumu

Ukrajinci u Izjumu využili toho, že Rusové stáhli své jednotky do Chersonské oblasti, a přesunuli se snad až o 40 kilometrů.

Ruské kanály popisují, jak se Ukrajincům podařil průlom u Balaklije.

Mapa zobrazující vesnice, které zde Ukrajinci osvobodili.

Uniklý dokument ruského ministerstva financí naznačuje, že na Ukrajině zahynulo téměř 50 tisíc ruských vojáků.

Video dne: Zelenskyj řekl Macronovi, že Putin začal totální válku.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 7. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Když Ukrajinci na začátku léta oznámili, že chystají útok na Chersonskou oblast, mnozí to nechápali. Nechápali, proč o svých plánech mluví dopředu. Ne že by Rusové neměli informace o pohybu ukrajinských jednotek, ale i některým analytikům to připadalo přinejmenším podivné.

Podle jedné z teorií mohla být tato prohlášení součástí ukrajinského plánu. Rusové mezitím vyslali na pravý břeh Dněpru posily: asi 20 tisíc vojáků a 20–25 praporních formací, které překročily mosty, když byly ještě trochu použitelné.

Cílem Ukrajinců tak teoreticky mohlo být zahnat ruské jednotky za řeku, zatlačit je ofenzivou a zároveň bombardovat přístupové cesty přes Dněpr a Inhulec, aby zabránili příchodu posil. Tímto způsobem je mohou vyčerpat.

To je to, co v současné době na jihu sledujeme. Ukrajinci v podstatě každý den ostřelují pontonové mosty nebo kompy, které Rusové používají k vyslání nových vojáků a zásob na tuto frontu. Ukazuje to například toto video, které zachycuje ukrajinský útok ve chvíli, kdy se Rusové přesouvají přes řeku.

#Video: More and more evidence of #Russia|n forces withdrawing over the #Dnjepr river in #Ukraine with a pontoon bridge, while coming under heavy attack at some point from Ukrainian forces liberating the region. pic.twitter.com/O56u7iGr9h — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 7, 2022

Vedlejším efektem je, že Rusové tímto krokem