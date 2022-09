Lékaře znepokojuje zdravotní stav britské královny Alžběty II., do Skotska míří její rodina

Lékaři dnes ráno prohlédli britskou královnu Alžbětu II. a její zdravotní stav je znepokojil. Panovnice by podle nich měla zůstat pod lékařským dohledem, uvedl Buckinghamský palác v prohlášení. Šestadevadesátiletá panovnice nyní pobývá na svém zámku Balmoral ve Skotsku, kde zůstane i nadále, doplnil palác.

Do Skotska už přijely všechny čtyři královniny děti, včetně korunního prince Charlese s manželkou Camillou. V Balmoralu už je také Charlesův syn princ William. Nejbližší členové královské rodiny byli již o stavu panovnice informováni, uvedla agentura Reuters s odkazem na zdroj v paláci. Na cestě za královnou Alžbětou II. jsou i další dva její synové, princ Andrew a princ Edward. Až do skotského sídla Balmoral dorazí, budou s ní u jejího lůžka všechny čtyři její děti.

Britain's Prince Charles now with Queen Elizabeth, says BBC https://t.co/oPUoJo3ciD pic.twitter.com/EfAxpl1xKA — Reuters (@Reuters) September 8, 2022

„Celá země je hluboce znepokojena touto zprávou,“ napsala na twitteru nová britská premiérka Liz Trussová. Lid je v myšlenkách s panovnicí a její rodinou, dodala. Obdobná slova zvolil i šéf opozičních labouristů Keir Starmer a předseda Dolní sněmovny britského parlamentu Lindsay Hoyle, který kvůli situaci přerušil jednání poslanců. Oznámení paláce o stavu královny přišlo v okamžiku, kdy Trussová ve sněmovně představovala vládní plány.

Královna měla v posledních měsících nespecifikované zdravotní potíže, které britská média popisují jako „problémy s pohybem“. Omezila vystoupení na veřejnosti a naposledy o víkendu odřekla účast na skotských hrách v městečku Braemar. Znepokojení vyvolalo, když se královna měla spojit prostřednictvím internetové platformy Zoom s novou britskou premiérkou Liz Trussovou, ale kvůli zdravotnímu stavu to včera večer její tým musel odříct.

BBC přerušila kvůli královně vysílání

Britská nejsledovanější televizní stanice BBC po zprávě přerušila svůj program a zahájila živé vysílání o stavu panovnice. Komentátor BBC připomněl, že zprávy o zdravotním stavu členů královské rodiny přicházejí jen zřídka, což samo o sobě naznačuje závažnost aktuálního dění, stejně jako spěšná cesta členů královské rodiny do Skotska.

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

Ke královně Alžbětě II., jejíž zdravotní stav se v posledních hodinách zhoršil, míří i její vnuk princ Harry a jeho žena Meghan. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou nyní mimořádně v Británii a právě přistáli na letišti v Aberdeenu.

Britský veřejnoprávní kanál BBC 1 zrušil vysílání a zavedl přímý přenos ze skotského Balmoralu, letního sídla královny Alžběty II., která tam nyní přebývá. Pokud bude královská rodina informovat o zhoršujícím se zdravotním stavu královny, bude to právě v BBC 1.Dosud se vždy objevovala jen informace o problémech s pohybem, tentokrát ale tato informace chybí, což naznačuje, že obtíže jsou jiného charakteru, uvedl komentátor BBC. „Doufejme v to nejlepší, ale připravme se i na to nejhorší,“ dodal.

„Kéž Boží přítomnost posiluje a utěšuje Její Veličenstvo, její rodinu i ty, kdo o ni v Balmoralu pečují,“ napsal nejvýše postavený duchovní anglikánské církve, arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Hluboké znepokojení vyjádřil mimo jiné také bývalý britský premiér David Cameron, velšský premiér Mark Drakeford nebo skotská premiérka Nicola Sturgeonová.

Doctors are concerned about the health of Britain's Queen Elizabeth and have recommended the 96-year-old remains under medical supervision, Buckingham Palace said https://t.co/CcX7tdQLNS pic.twitter.com/XLe6bKcGET — Reuters (@Reuters) September 8, 2022

Za komunity britských věřících se připojil i kardinál Vincent Nichols, arcibiskub z Westminsteru, který se za královnu Ažbětu II. pomodlil. „Jsem znepokojen zprávami o zdravotním stavu Jejího Veličenstva. Modlím za ni a její rodinu. Kéž ji i její rodinu posiluje a utěšuje Pánovo požehnání,“ vzkázal na Twitteru.

Židovskou komunitu zastoupil vrchní rabín Mirvis, který královně popřál rychlé uzdravení. „Její Veličenstvo královna je dnes v mých modlitbách a vím, že židovské komunity v celém Commonwealthu se ke mně připojují a přejí jí úplné a rychlé uzdravení.“ Za britské muslimy vyjádřila podporu v modlitbách Muslimská rada. „Jsme s královnou a její rodinou v myšlenkách a modlitbách,“ sdělili na twitterovém účtu.