Smrt je pro Putina málo. V Evropě si peněz ceníte více než života, říká punkerka z Pussy Riot

Největšími nepřáteli Marije Aljochinové jsou ruský prezident Vladimir Putin a čas. Se svými třemi souputnicemi tvořícími nyní jádro feministického hudebně-aktivistického tělesa Pussy Riot přijela na vystoupení v pražské MeetFactory s velkým zpožděním, nešťastným řidičem a vyčerpaným doprovodem. Zvuková zkouška byla předzvěstí problémů. Ze všech v ruštině napůl zpívaných, napůl recitovaných či rapovaných textů jsem rozuměla jen dvě slova „cecky“, „Lukašenko“ a ikonickou větu „Ruská válečná lodi, jdi do pr***e!“.

Koncert začal o padesát minut později, než měl. Naplněný sál si musel vynutit jeho zahájení pískotem, křikem a potleskem. Nervozitu začal projevovat už i organizátor celé akce Adam Ligas. Jen Aljochinová byla klidná. Ví, že v boji s režimem i časem je třeba se obrnit trpělivostí. Vyplatilo se jí to, když trávila dlouhé měsíce za ostnatým drátem v ruské trestanecké kolonii, když ji nedávno soud poslal do domácího vězení i tentokrát.

Diváci byli po zhlédnutí svérázné zvukové i obrazové show, jež má mnohem víc společného s aktivismem, protiválečným apelem, protestem proti konvencím a bojem za svobodu, než s hudbou, nadšení až unešení. Vše proběhlo hladce, bezchybně a profesionálně. Působivé scény zobrazující tvrdé policejní represe se promítaly za recitování různých dialogů, například dialogu vězněné s dozorkyní.

Hlas Aljochinovou i po tomto výkonu opustil jen zčásti, a tak jsme o půlnoci usedly k rozhovoru, který začala slovy: „Jsem noční tvor, nevadí?“

Na co jsme se mimo jiné ptali: Věří Marija Aljochinová ve svobodnou budoucnost Ruska?

Nelituje let, které místo se svým synem strávila ve vězení?

Jsou Evropané Rusku schopni vzdorovat?

O čem budete zpívat, až nebude Vladimir Putin u moci a Rusko bude svobodné, čehož se soudě z vašich textů hodláte dožít?

Nesnáším tyhle rozhovory o tom, co bude „po něm“, co bude „až…“, V Rusku je to teď velké téma. Přitom jsme ještě nepřežili to, co je „do…“ (Putinova konce, pozn. red.).

Takže naději, která zní v jedné z vašich písní „Rusko bude svobodné“, ve skutečnosti nesdílíte?

Rusko určitě bude svobodné. Protože jednou umře každý.

Jenže smrt prezidenta Putina ještě nemusí znamenat, že v Rusku nastoupí svoboda a demokracie…

Počkejte, počkejte. Já Putinovi