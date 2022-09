Udělejme Česko opět temné. Přelomová pravidla omezí noční svícení, tvůrci se přou o jejich přísnost

V Česku vznikají pravidla, jak omezit noční venkovní svícení. Norma má být jedna z prvních svého druhu v Evropě, kvůli sporu o její podobu ale nabrala zpoždění. Na jedné straně stojí přírodovědci, kteří si od novinky slibují co nejdůslednější limity pro venkovní osvětlení, na druhé straně projektanti argumentují omezenými možnostmi techniky. Naléhavě se ozvali i zahraniční vědci, kteří se obávají, že česká norma bude příliš mírná a inspiruje i jiné evropské země. Téma totiž během předsednictví v Radě EU slibuje zvednout a „přinést do evropského prostoru“ ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Nikde v Česku už nelze pozorovat přírodně tmavou oblohu, dokonce ani na Šumavě. Může za to světelné znečištění. Velké množství světla vysvícené do nebe se totiž může nést v podobě zářící „mlhy“, světelného smogu, i stovky kilometrů. Za nejbližší temnou oblohou se tak člověk může podle mapy umělého jasu noční oblohy vydat do Rakouských Alp nebo na Slovensko.

Na některých místech se přitom v noci svítí zbytečně nebo nevhodně, čehož si už v poslední době všímají nejen odborníci. „Místní kostel je krásný, avšak jeho osvětlení v noci nedává smysl. Je osvícen bílým světlem, k nebi, do prostoru. Nebylo by možné osvětlení omezit a v noci vypínat?“ ptá se například obyvatelka Svobodných Heřmanic na Bruntálsku ve vzkazu, který v únoru zveřejnilo vedení obce.

„Zajištění tmy na spánek je extrémně důležité a má obrovský