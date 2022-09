Všichni jeho souputníci byli zavražděni. Židé v plynu, Češi v odboji, Němci v ruském tažení. Pak narazil na „bezedno“

Seriál Česká inteligence 20. století: Zpětně platí za jednoho z nejoriginálnějších filozofů 20. století, přišlo se na to však až na sklonku jeho života. Mnohé jeho texty proto vycházejí, také v jeho rodné zemi, až dlouho po jeho smrti. Většinu těch zásadních, jež vznikly v osmdesátých letech, už známe. Přesto ten, kdo zatouží osmělit se a proniknout do díla Viléma Flussera (1920–1991), neudělá patrně chybu, pokud sáhne nejdřív po knize, jež v tomto díle tvoří jakési středové rozhraní. Flusser ji psal v letech 1973–1974 poté, co oba jeho předchozí nadějeplné pokusy o smysluplný život, poprvé v Praze a podruhé v Brazílii, skončily katastrofou.