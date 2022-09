„Všude jsou dobří lidé. I v Rusku,“ říká fotograf Tono Stano, který právě vystavuje v Praze

Tono Stano se pro Deník N u příležitosti aktuální výstavy zamýšlí nad tím, co je to láska nebo jakou roli plní v lidském životě umění. Vzpomíná ale také na focení, při kterém nedopatřením tekly proudy piva po žižkovských chodnících.

Tono Stano se dokáže nadchnout pro mnoho různorodých činností. Slavný fotograf také maluje, píše, vyrábí trubkový nábytek, odlévá sochy z kovu, peče koláče nebo jezdí na kajaku. „Můj život spočívá v neustálém uvolňování se z blížících se pout,“ tvrdí známý umělec, který v pražské Trafo Gallery vystavuje sérii maleb, fotografií i video vzniklé z performance, již mnohovrstevnatě nazval Brusel.

Jaké nejšílenější focení jste si kdy vymyslel?

Požádal mě nejslavnější český pivovar, jestli bych pro něj nenafotil kalendář. Když už beru nějakou zakázku, musí mít nápad. Musí to být něco, při čem můžu realizovat svou fantazii, aby měla charakter mé volné tvorby. A já jsem dostal nápad vyrobit obrovské akvárium ze silného skla o velikosti dva krát tři metry a do něj nalít pivo. První fotka měla být jen obrovská žlutá plocha, před kterou jsou lidé. Vypadalo by to, jako když návštěvníci v muzeu stojí před žlutým světelným panelem.

Postupně by se to ale obracelo – piva by z akvária ubývalo, až by tam nebylo nic. A mezitím by se před ním děly různé jevy. Zhruba v půlce focení jsme se všichni poodešli občerstvit. V tu chvíli akvárium explodovalo a vyvalilo se z něj několik set litrů piva. Po ateliéru létaly