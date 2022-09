Unijní ministři se rozhodují mezi dvěma způsoby, jak uniknout energetické kalamitě. Oba mají své slabiny

České předsednictví na pátek svolalo mimořádné jednání unijních ministrů, kde se bude řešit regulace cen energií. Proti sobě budou stát dva hlavní návrhy, každý z nich má přitom odpůrce. Hrozí tak, že klíčové zasedání výsledek nepřinese. Vysvětlujeme, co by jednotlivé plány mohly přinést.

Elektřina na evropských burzách za poslední týden zlevnila skoro o polovinu. Z rekordních výšin atakujících tisíc eur (24,5 tisíce korun) za megawatthodinu ji srazilo očekávání mimořádného summitu unijních ministrů energetiky. Ti by měli jednat o regulaci cen proudu.

Zasedání svolal český ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) s tím, že jednání musí přinést nějaký výsledek. Kdyby se to nestalo, trhy by zpanikařily a cena by nejspíš začala opět stoupat.

Vláda Petra Fialy (ODS) se na unijní jednání o energetice hodně spoléhá. Ve středu kvůli tomu zrušila tiskovou konferenci, na níž hodlala představit detaily projektu státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie školám či úřadům. Teď platí, že o státním obchodníkovi a dalších vládních opatřeních řešících krizi v energetice hodlá kabinet informovat až v pondělí. O národních opatřeních k vysokým cenám energií pak má v pátek mimořádně jednat Poslanecká sněmovna. Pro formování řešení na české úrovni ale bude podle představitelů vlády zásadní výsledek unijního zasedání.

Ve hře jsou dvě varianty

Na stole budou v podstatě dva základní návrhy. Prvním je