Jsme odsouzeni ke čtení. Dětem musíme dovolit číst, co chtějí, ne je nutit do Babičky a Broučků

Přečetli jste během svého života Psohlavce nebo Babičku? Co vám to dalo a co to může dát dnešním dětem? S touto tezí otevřela Asociace malých nakladatelů a knihkupců (AMANAK) debatu o rozvoji čtenářství u dětí a mladých lidí. Cesta ke změně zastaralých seznamů povinné školní literatury bude dlouhá. Klíč je v rodičích, pedagozích a školách. A hlavně v tom, nechat děti číst, co chtějí, shodují se odborníci.