V sedmnácti letech si vlastnoručně postavil celoročně obyvatelný dům za necelých půl milionu korun

Jak vás v pubertě napadlo postavit si vlastní dům?

Chtěl jsem si ho postavit už dávno předtím, ale jako osmiletému nebo desetiletému mi to u rodičů neprošlo. Dokonce ani chata. Právě rodiče mi v dětství na zahradě stavěli různé kůlny, kde jsem se před nimi mohl schovat. Dům se tedy zdál být dobrou alternativou pro příležitostný únik.

S opravdovým stavěním jste začal v šestnácti letech. Tehdy mají kluci obvykle jiné starosti než trávit celé dny na stavbě.

Myslíte první cigarety a chlast? Všechno to tam bylo, ale pak jsem si řekl, že už mě to nebaví. Stavba domu je zábavnější, i když to tak nevypadá. Rodiče jsem přesvědčil tím, že to bude něco jako praxe do školy. Přiznejme si, že úroveň českých učilišť není nejlepší, více se naučíte v praxi.

Celou stavbu pak financovali právě rodiče. Mluvili jsme o tom, plánovali jsme to, diskutovali jsme o rozpočtu a nakonec souhlasili. Možná i díky jistotě, že když budu stavět dům, nebudu mít čas na hlouposti.

Jak reagovali spolužáci ve škole?

Mnozí z nich se mi nejprve smáli, že vymýšlím nesmysly, že se to nemůže povést. Když jsem jim dům průběžně ukazoval a přidával fotky na sociální sítě, změnili názor.

A co pozemek?

Naštěstí jsem ho nemusel shánět. Dům jsem postavil na pozemku svých rodičů. Celkové náklady na stavbu dosáhly asi 450 tisíc korun. Ale i kdybych musel koupit nějaký pozemek, pořád by to bylo levnější než klasický byt.

Samozřejmě se jedná o tzv. tiny house, tedy dům na kolečkách, který lze v případě potřeby přemístit na jiné místo. Nebo někomu pronajmout.

Takže jste zřejmě začal konstrukcí podvozku.

Přesně tak, koupil jsem železné nosníky. Nakonec to byla jediná část domu, pro kterou jsme museli