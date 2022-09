Státy EU chtějí zastropovat ceny elektřiny. Dohodě ale zatím chybí klíčové detaily

Členské země EU se pod vedením českého předsednictví dohodly na dalších opatřeních řešících energetickou krizi, detaily musí Evropská komise připravit do poloviny září. Tuzemská vláda se od unijního balíčku hodlá odpíchnout a na základě jeho výsledků navrhuje národní zastropování cen energií.

Na jednání unijních ministrů pod taktovkou předsedajícího ministra průmyslu a hospodářství Jozefa Síkely se zatím vůbec neřešily detaily chystaných opatření. „Plán pro dnešek je, že se dohodneme na podobě nařízení, které pak během pár dnů legislativně zpracuje Komise. Do konce měsíce chceme navržená opatření schválit,“ vysvětloval ještě před jednáním Síkela. Komise by tak měla rozhodnout například o tom, po jak dlouhou dobu budou mimořádná opatření v energetice platit a kdy se s nimi začne.

Státy se ale nakonec shodly na tom, jaká opatření unijní exekutiva dále rozpracuje, podle zadání ministrů by to měla udělat do poloviny září. Diskutovalo se několik variant, ze strany českého předsednictví zaznívalo, že je výhodnější takzvaný iberijský model, v rámci kterého se ve Španělsku a Portugalsku dotuje výroba v paroplynových elektrárnách.

Ty nyní představují takzvané závěrné zdroje, které rozhodují o konečné ceně elektřiny na trzích. Dotací tohoto typu výroby na Pyrenejském poloostrově dosahují levnější elektřiny. Ta je na tamní burze zhruba o polovinu levnější než na energetických burzách v Praze či německém Lipsku.

Nakonec ale prošla varianta navržená Evropskou komisí. Ta předpokládá