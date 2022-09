Co se stane, když hurikán přinese na pobřeží parník se žirafami

Woody už je hodně, ale opravdu hodně starý. Starší než hlína, jak sám říká. Přesto si velmi dobře pamatuje na jedno vzácné dobrodružství; však to také bez nadsázky bylo největší dobrodružství jeho života. A pamatuje si ho tak živě, jako by to bylo včera.

Byl teprve sedmnáctiletý kluk, když hurikán přinesl na východní pobřeží poničený nákladní parník se dvěma žirafami uvnitř. Žirafy hurikán kupodivu přežily, ale čekala je ještě cesta přes celé Spojené státy až do slavné zoo v San Diegu. A protože Woody byl sirotek a tulák, který měl jen hadry, co nosil na sobě, a neustále mu kručelo v břiše, rozhodl se, že se vydá na cestu spolu se žirafami…

To je začátek mimořádného literárního dobrodružství z pera Lyndy Rutledgeové, která svůj román vystavěla na podkladě skutečných událostí, jež se odehrály v USA těsně před začátkem druhé světové války. V archivu sandiegské zoo našla novinové výstřižky, které cestu žiraf na západ nadšeně mapovaly, a