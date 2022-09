Studio N: Rusko uvěznilo novináře. Protože umí googlovat

Soud v Moskvě poslal na 22 let do vězení se zvýšenou ostrahou ruského novináře Ivana Safronova. Ten byl obžalován kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou. Podle agentury TASS jde v Rusku o nejpřísnější verdikt udělený za trestný čin vlastizrady za poslední roky. Z uniklých dokumentů obžaloby ale plyne, že Safronov prostě jen umí googlovat. Co rozsudek říká o ruské spravedlnosti? A je Ivan Safronov politický vězeň? V podcastu hovoří reportérka Deníku N Petra Procházková.