Od žvýkaček k tetování. Začíná Fotograf Festival, který zkoumá různé podoby neliberálních tendencí ve společnosti

Ač se téma festivalu může zdát kontroverzním, kurátorky Markéta Mansfieldová (CZ), Elisabeth Pichler (DE) a Tereza Rudolf (CZ) doufají, že ho návštěvníci nebudou vnímat jako útok na pojetí národní identity a tradičních hodnot. „Rády bychom ukázaly, že národní identita není něčím daným, ale že se mění a že tento vývoj často ovlivňují lidé, kteří si chtějí zajistit svou politickou, ekonomickou nebo náboženskou moc. A že tato identita může být jak emancipačním, tak diskriminačním konceptem, který lidi spojuje, ale také je umí obrátit proti sobě,“ vysvětluje záměr Markéta Mansfieldová.

Nejrůznějším formám vizuální reprezentace krajně pravicového násilí je přirozeně věnována i první výstava festivalu, jejíž vernisáž ve Fotograf Gallery je 8. září také slavnostním zahájením celé akce. Výstava nese název Extrémně normální a k vidění je na ní například série fotografií Ludwiga Raucha, jež zachycuje rasistické útoky v Německu 90. let. S poněkud jiným dokumentárním přístupem a o třicet let později vyobrazuje podobnou problematiku fotograf Jakob Ganslmeier, mezi jehož náměty patří například zbavování se ideologických tetování. Vzestup pravice samozřejmě sledují umělci i v jiných zemích, například Mykola Ridnyi použil k jeho vyobrazení na Ukrajině kousky žvýkaček. Ruská invaze na Ukrajinu na jaře 2022 drasticky změnila kontext a přiměla ho k aktualizaci a přeorientování díla tím, že do série Facing the Wall přidal dva nové ruské vojenské symboly. Jeho dílo nám tak připomíná až děsivě reálnou aktuálnost tématu letošního ročníku festivalu. S Ridnyim naplánovali organizátoři festivalu i jednu z veřejných diskuzí, která ve Fotograf Gallery proběhne 10. září.

Kromě výstavy v domovské galerii obsadí festival ještě čtyři další instituce v Praze a jednu galerii v Ústí nad Labem. Hned následující den po zahájení festivalu pokračuje program další vernisáží, a to v galerii Jelení (Nadace a Centrum pro současné umění), kde uskupení Office zkoumá možnosti obývání více či méně nepřátelských prostředí. V dalším týdnu poté začnou hned dvě další výstavy – významu a funkci pomníků se věnují umělecké projekty vybrané na výstavu Sporná místa paměti v galerii VI PER, výstava ve venkovní galerii Artwall zase ukáže aktivistické zásahy upozorňující na přítomnost krajně pravicové symboliky ve veřejném prostoru.

Součástí programu je i zatím největší výstavní projekt v historii festivalu, jenž je spolupořádán Národní galerií Praha a bude probíhat od 23. září ve Veletržním paláci. Ústřední výstava festivalu představuje umělecké tendence zpochybňující nacionalistické narativy i jejich utváření a manipulaci pro kulturní a politické účely.

Všechny výstavní projekty slibují vtáhnout diváky do problematiky, dát jim možnost zpochybnit vlastní postoje a nahlédnout na současný svět novou optikou. Kurátorka Elisabeth Pichler k tomu dodává: „Mám ráda umělecká díla, jež ve mně probouzejí zájem o souvislosti, které ještě neznám, nebo která mi dávají příležitost setkat se s novými perspektivami. Zkrátka něco, co mě nutí přemýšlet. Umělecká díla na festivalu k tomu různými způsoby vybízejí. Doufám proto, že to návštěvníci ocení.“

Pečlivě připravený doprovodný program mimo jiné nabídne Artist Talks: s ukrajinským umělcem Mykolou Ridnyim, s experimentální filmařkou Juliane Jaschnow a s výtvarníkem, fotografem a režisérem Tomášem Rafou. Z výrazných osobností české fotografické scény nechybí v programu například diskuze s Bohdanem Holomíčkem.

VÝSTAVY 12. ROČNÍKU FOTOGRAF FESTIVALU:

Fotograf Gallery / Extrémně Normální (9. 9.–22. 10. 2022)

Galerie Jelení / Praxe sounáležitosti (10. 9.–25. 9. 2022)

Galerie VI PER / Sporná místa paměti (14. 9.–5. 11. 2022)

Galerie Artwall / Outlet (15. 9. 2022–15. 1. 2023)

Národní galerie Praha, Veletržní palác / Nikdo sem nepatří víc než vy

(23. 9. 2022–8. 1. 2023)

Galerie Hraničář, Ústí nad Labem / Sdílená základna (1. 10. 2022–18. 1. 2023)