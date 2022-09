Stíhá ho státní bezpečnost, teď varuje Čechy: Zrušte extradici s Hongkongem, než i vás rozežere žíravina

Možná snáz, než si umíte představit, varuje Samuel Chu. Ví, o čem mluví. To on v USA pomohl vybojovat sankce proti Čínské lidové republice za její postup v Hongkongu – a za to ho Čínská lidová republika „odměnila“ statusem prvního zahraničního občana stíhaného podle tvrdého zákona o státní bezpečnosti. Zákona, který symbolizuje korupci hongkongské justice, s níž má česká vláda stále podepsanou extradiční dohodu. Chu kvůli tomu v Parlamentu ČR jednal se zástupci ministerstev spravedlnosti a zahraničních věcí. A pak se sešel s Deníkem N.

V rozhovoru se dočtete třeba to,

kam zastrčit jeden nenápadný, ale o to důležitější paragraf;

jak státní bezpečnost umí člověka vytrhnout ze spánku a proč můžete mít štěstí, i když vás chce dostat za mříže;

čím vším Peking cenzuruje disent i daleko za hranicemi Číny;

proč chce Samuel Chu chránit čínské studenty;

co musíte dělat, když chcete přimět americké politiky k akci;

a proč je pro Českou republiku extradiční dohoda s Hongkongem nebezpečná.

Narodil jste se v roce 1978 v Hongkongu, ale už léta žijete v USA a máte americké občanství. A přesto vás od července 2020 stíhá hongkongská státní bezpečnost – jako vůbec prvního zahraničního občana, na něhož vydala zatykač. Cítíte se ohrožený?

Shodou okolností jsem o tom mluvil včera na slyšení v českém parlamentu. (Rozhovor vznikl v úterý 6. září, pozn. red.)

Vzpomínáte, jak byl zákon o státní bezpečnosti zaveden? Že jeho znění zveřejnili sotva hodinu před tím, než 1. července 2020 začal platit? Věděli jsme, že se chystá, radili jsme se s právníky o tom, jaké dopady to bude mít na situaci v Hongkongu, ale také na naši.

Tou dobou už jsem vedl americkou odezvu na události v Hongkongu, prosazování sankcí na představitele čínské a hongkongské vlády a zákonů, které reagovaly na to, že Čína v podstatě roztrhala Společnou britsko-čínskou deklaraci a v ní obsaženou garanci hongkongské autonomie.

USA přijaly dva zákony v tomto duchu: Hongkongský zákon o lidských právech a demokracii – platí od listopadu 2019

Zákon o autonomii Hongkongu platný od července 2020 O jejich prosazení se velmi zasadila právě Samuelem Chu spoluzaložená Hongkongská rada pro demokracii (Hong Kong Democracy Council, HKDC), která vznikla v září 2019 v reakci na bouřlivé hongkongské dění a za cíl si vytyčila „ochranu základních práv, autonomie a vlády práva v Hongkongu“.

Věděli jsme, že státněbezpečnostní zákon přijde. Ale netušili jsme, co přesně v něm bude stát, což nám přípravu dost ztížilo. A pak se ukázalo, že je tam vzadu zastrčený jeden takový článek…

Který?

Článek 38. Ten zákon má 66 článků a 38. říká, že všechna ustanovení se vztahují i na osoby pobývající mimo Hongkong. Dokonce i na toho, kdo není jeho rezidentem.

Článek 38: „Tento zákon se vztahuje na tímto zákonem definované trestné činy proti Zvláštní správní oblasti Hongkong, jichž se dopustila osoba, která v oblasti nemá trvalý pobyt.“ (Zákon Čínské lidové republiky o ochraně státní bezpečnosti ve Zvláštní správní oblasti Hongkong, v plném znění zde.)

Vzpomínám si, jak se mnou toho prvního července kolegové z rady a naši právníci vtipkovali: Tohle napsali přímo pro tebe! Smáli jsme se, ale ona je to bohužel zčásti pravda. Asi o měsíc později mě ze spánku vzbudilo zvonění telefonu. Drnčel jak o život.

Jsem na to celkem zvyklý, protože žiju v Los Angeles a časový rozdíl oproti Hongkongu je šestnáct hodin, takže mi v noci běžně chodí zpravodajské notifikace. Zprávy se zkrátka dějí, když spím. Aha, říkal jsem si, v Hongkongu se zas něco stalo, asi pozatýkali další lidi. Ale telefon vyváděl dál. Nakonec jsem ho zvedl a zrovna to byla moje známá, která pracuje v BBC. Jsi v pořádku? ptá se. Co by se mnou bylo, já na to, spím. Tak to by ses měl hodně rychle probudit, povídá ona. Takže jsem se probudil. A otevřel ty zprávy.

A?

A zjistil, že