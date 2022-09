Vývoj bojů: Ukrajinci zaskočili Rusy sabotáží na levém břehu Dněpru, ti nakupují munici v Severní Koreji

Podle ruských blogerů přichází ukrajinská ofenziva v Chersonské oblasti ze čtyř směrů.

Zkazky o osvobození města se ne vždy potvrdí.

Ukrajinci údajně uspěli s operací speciálních jednotek na východním břehu řeky Dněpr v Záporožské oblasti.

Rusové již přiznali, že v okupovaných oblastech se referendum kvůli bezpečnostním problémům tak brzy konat nebude.

Podle amerických zdrojů Rusko nakupuje dělostřeleckou munici od Severní Koreje.

Kreml tvrdí, že plyn neobnoví, dokud budou platit evropské sankce proti Rusku.

Videa dne zobrazují osvobozenou vesnici Vysokopillya.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 5. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Navzdory mlčení Ukrajinců se objevují podrobnosti o bojích na chersonské frontě, kde Ukrajinci o víkendu dosáhli určitých úspěchů. Ještě důležitější zpráva přišla v pondělí z Moskvy: Rusko v podstatě vyhlásilo Evropské unii plynovou válku.

Začněme ale vývojem bojů u Chersonu. Jak uvádí Institut pro studium války (ISW), podle ruských blogerů přichází ukrajinský postup v Chersonské oblasti ze čtyř směrů. Analytik Michael Kofman uvádí nejméně tři.

My impression is that there are at least three axes of advance in Kherson, but it’s difficult to tell the composition of UA forces. I'm making an educated guess here – this map is very notional. 6/ pic.twitter.com/jDX2Yf1mRJ — Michael Kofman (@KofmanMichael) September 4, 2022

Na severu je to oblast u obce Vysokopillya, kterou Ukrajinci o víkendu osvobodili. V pondělí se objevily zprávy také z ruských zdrojů, že Ukrajinci ostřelují i vesnici Novovoskresenske, která je 18 kilometrů za frontou.

Kherson north

Novovoskresens'ke, was mentioned in the shelling list. I have adjusted the RU line of control to the town and adjusted the UA area of operation to just north of the town. pic.twitter.com/ec7oGDnx7e — Def Mon (@DefMon3) September 5, 2022

Další směr je jižně od vesnice Davydiv Brid. Ukrajinci zde již dříve obsadili několik vesnic, například Bezimenne, Suchý Stavoj a Kostormku, a ruští blogeři píší, že poslední z nich Rusové získali zpět. Objevily se informace, že Ukrajinci obsadili vesnici Ščaslive, ISW ji má stále za ruskou.

Inhulets River Front (September 6) In North Kherson Oblast, Ukrainian Forces retook control of two villages: Bezimenne and Shchaslyve 🇺🇦 In roughly 10 days, Ukrainian Forces were able to cross the Inhulets River and advance 12km-15km deep into previously controlled Russian Land pic.twitter.com/W0B1XBcw9A — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) September 6, 2022

Třetím směrem je okolí města Snihurivka a posledním je oblast západně od Chersonu, odkud bylo ostřelování hlášeno i v pondělí (Ternovy Pody, Kyselivka).

Institut pro studium války také připomíná, že ne všechna osvobozená města, která se objevují v médiích, jsou skutečně osvobozená. Začátkem minulého týdne například CNN informovala, že Ukrajinci osvobodili také město Tomyna Balka, které se nachází pouhých 19 kilometrů od Chersonu. Odvolávala se na nejmenovaný zdroj z ukrajinské armády.

Podle ISW ale město zůstává pod ruskou kontrolou, protože zde Ukrajinci údajně zasáhli ruský muniční sklad.

Významnější operace Ukrajinců se zřejmě odehrála v Záporožské oblasti poblíž jaderné elektrárny, kde byli před několika dny mezinárodní inspektoři.

Ukrajinská tajná služba píše, že její speciální jednotky podnikly diverzní útoky na levém, východním břehu řeky Dněpr. Zničily tam