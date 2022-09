Už není maskotem Kremlu. Hvězda ruské estrády Alla Pugačovová vystoupila z role, i další umělci se odvracejí od Putina

Na její koncerty chodí stejní lidé, kteří pak házejí do hlasovacích uren lístky se jménem Vladimir Putin. Hvězda sovětského i ruského popu, miláček fanoušků středního proudu a interpretka líbivých melodií s nepříliš náročnými texty Alla Pugačovová se nikdy do politiky příliš nepletla. Slovy vybraných stranických lídrů to byla „milá holka“, která vydělávala miliony. Teď poprvé, ve svých třiasedmdesáti, se umělkyně postavila proti mocným.

Upřímně, její návrat do Ruska už čekal málokdo. A tak‚ když se Alla Pugačovová 27. srpna objevila opět v Moskvě, jejím fanouškům se ulevilo a ve vysokých politických kruzích znervózněli.

Jestli někdo dokáže konkurovat státem řízené propagandě šířené hlavně prostřednictvím ruské televize, pak je to ten, kdo byl po několik desetiletí v televizi jako doma a ovládal vkus, nálady i emoce Rusů víc než všichni generální tajemníci dohromady.

V Kremlu si přejí hlavně to, aby Alla Pugačovová a jí podobní mlčeli. Ať zpívají o lásce, ale do politiky a války se nepletou. Alla tentokrát – pro mnohé nečekaně – zklamala.

Miliony lidí si přečetly slova o svobodě

Byl to pohřeb prvního a posledního sovětského prezidenta Michaila Gorbačova, co pohnulo jejím svědomím tak, že se prostě neudržela. Už to, že na smuteční ceremoniál dorazila, demonstrativně truchlila a na sociální sítě psala slova o svobodě, kterou prý Rusku Gorbačov nadělil, se prezidentu Putinovi nelíbilo. Sám na pohřeb nepřišel; jednak z důvodů bezpečnostních, jednak proto, že se právě s pojmy jako svoboda, glasnosť a perestrojka nechce identifikovat. Gorbačova Rusové nesnášeli – rozbil jim Sovětský svaz – a přílišné truchlení by současné hlavě státu mohlo uškodit.

Pugačovová takové kalkulace hodila za hlavu. Navíc to bylo právě za Gorbačova, kdy její popularita dosahovala vrcholu. Jedním z vůbec posledních výnosů Michaila Sergejeviče jako hlavy SSSR byl výnos o udělení titulu národní umělkyně zpěvačce.

Teď na sovětského prezidenta Pugačovová vzpomínala slovy: