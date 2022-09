Armádní generál ve výslužbě Petr Pavel dnes oficiálně spustil svou prezidentskou kampaň. Zvolil pro řadu lidí překvapivě heslo „vraťme Česku řád a klid“. Podle politologa Miloše Gregora se start ostré kampaně Pavlovi a jeho týmu povedl. „Většina lidí nyní má dost možná nějakou obavu. Z toho pohledu jeho kampaň může adresovat něco, co voliče trápí,“ říká Gregor v rozhovoru.

Pavel slibuje, že vrátí klid a řád. „Trefili míru, je to emotivní i obecné,“ hodnotí heslo politolog

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Má smysl volební heslo kampaně Petra Pavla?

Pomůžou mu protivládní protesty?

Co ohrožuje Pavlovu kampaň?

Je nyní Pavel hlavním terčem pro zbytek prezidentských uchazečů?

Co pro šance Petra Pavla i kampaň jako takovou znamená, zda do ní půjde Andrej Babiš?

Petr Pavel dnes spustil kampaň, jejím ústředním heslem je „vraťme Česku řád a klid“. Jak na vás působí? A dává takové sdělení smysl?

Celé zahájení kampaně působí velice kompaktně. Máme tady člověka s úctyhodnou vojenskou kariérou, heslo mluví o řádu a klidu, do toho zapadá i logo a grafika.

To heslo je zároveň dostatečně emotivní i obecné, aby si v něm různé voličské skupiny našly to své. Pro levicové voliče asi bude znamenat něco jiného než pro pravicové, ale emoce tam bude společná. Hodnotím to jako poměrně vhodně zvolené heslo.

Je to zajímavé i v kontextu protivládních protestů, které se nyní odehrávají či chystají? Že hraje s něčím, co by šlo nazvat neklidem v zemi?

Přesně tak. Pod navrácením klidu a řádu si mohou někteří voliči představit absurdní fungování Pražského hradu v posledních 10 letech, jiní si představí současnou vládu, která podle nich selhává, a někdo jiný si zase může představit, že Petr Pavel může