Národovci, antivaxeři, putinofilové… Co vlastně žene některé lidi k tomu, aby se za každou cenu stavěli do opozice?

Komentář Milana Petráka: Docent Martin Konvička je uznávaným českým entomologem. Vybudoval si slušné vědecké renomé, nicméně dny největší mediální slávy má dávno za sebou. Jejího vrcholku dosáhl, když před šesti lety vtrhl na velbloudím hřbetu na Staroměstské náměstí, aby tak varoval před „islámským nebezpečím“. I v následujících letech si udržoval skupinu příznivců a snad by se z ní mohl těšit do smrti, kdyby mu to nepřekazila nečekaná událost: příchod covidu. Coby biolog chápal podstatu šíření epidemie a podporoval jak protiepidemická opatření, tak očkování. Mezi ním a jeho dosavadními fanoušky vyrostla zeď.