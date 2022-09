Slovensko bude mít menšinovou vládu. Fico číhá na šanci. Co bude dál?

Igor Matovič, kolem nějž se vládní krize točí a jehož demisi si strana SaS nevymohla ultimátem ani demisí svého předsedy Richarda Sulíka z pozice ministra hospodářství, vyloučil, že by funkci po Sulíkovi převzal. Prezidentka by ho podle něj nejmenovala.

Šéf nyní nově opoziční strany SaS Sulík říká, že chce-li vláda počítat s jejími hlasy alespoň u některých zákonů, nemá odvolávat její šéfy výborů.

Jména nástupců odstoupivších ministrů zatím slovenská veřejnost nezná; koaliční lídři říkají jen to, že by do čela čtyř ministerstev mohli postavit nepolitiky. Denník N ale získal informace o vážně zvažovaných adeptech (viz níž).

„Dohodli jsme se předběžně, že to budou odborné nominace,“ řekl Matovič v pořadu Braňo Závodský živě na Rádiu Expres.

„Myslím si, že paní prezidentka, která by měla být nadstranická, ale dělá velmi stranickou politiku, by mě nejmenovala žádný ministrem,“ řekl ministr financí, „takže takové hry nebudeme zkoušet. Jakože Matovič by podal demisi jako ministr financí a pak by přišel prosit Čaputovou, aby ho